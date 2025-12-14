У Путина отвергли обновленный мирный план Трампа 3 14.12.2025, 13:48

4,298

В Кремле дали понять, что не намерены договариваться о компромиссном мире с Украиной.

Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков сделал новое заявление о мирном плане, который продвигает Вашингтон.

Он исключил возможность каких-либо компромиссов ради прекращения кровопролития. Заявление Ушакова было опубликовано утром 14 декабря пропагандистом кремлевского пула Павлом Зарубиным.

Помощник Путина заявил, что Россия еще не видела обновленный документ мирного плана, который Вашингтон согласовывает с Киевом. Несмотря на это, в Кремле уже заочно против этого документа.

«Думаю, что вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. В этом проблема. Да, мы их (документы - ред.) не видели. Но если будут поправки, у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили свою позицию, которая вроде была вполне понятна американцам. (Возражения) по поводу многих пунктов. Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. Я так думаю… Американцы не только знают, но и понимают нашу позицию. Что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее», - заявил Ушаков.

Фактически Кремль в очередной раз дал понять, что не намерен искать компромиссный план, а настаивает на капитуляции Киева. Среди требований Москвы - передача РФ всего Донбасса, включая тех территорий, которые подконтрольны Украине. Помимо этого, россияне настаивают на сокращении украинской армии и отказе Киева от вступления в НАТО.

Все эти требования для Киева неприемлемы и не могут быть приняты. Показательно, что Ушаков отверг и идею Вашингтона о создании на Донбассе демилитаризованной зоны, куда не будут допущены ни украинские, ни российские войска. Он также заявил, что Россия «ни разу» не обсуждала с Вашингтоном прекращение войны по корейскому сценарию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com