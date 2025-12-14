закрыть
14 декабря 2025, воскресенье
Похудение к Новому году: какие диеты реально работают

4
  • 14.12.2025, 13:58
Похудение к Новому году: какие диеты реально работают

Многие стремятся войти в праздники в лучшей форме.

Новогодние праздники уже совсем скоро, однако есть время похудеть, если очень хочется. В первую очередь быстрое похудение помогает избавиться от застоя жидкости и первых лишних килограммов. Не стоит ожидать, что за неделю вы сбросите 10 кг, получите идеально плоский живот и стройные ноги. Но увидеть на весах на 2-3 кг меньше вполне возможно, пишет ТСН.

Гречневая диета

Суть состоит в том, что в рационе доминирует вареная гречка без соли, разрешены овощи и небольшое количество кисломолочных продуктов. Можно похудеть на 2-4 кг в неделю.

Такая диета подходит тем, кто хочет «разгрузить» рацион и снизить калорийность без резкого голода.

Диета 5:2

Особенность этой диеты — в том, что 5 дней в неделю можно есть все, что хочется (другими словами, соблюдать обычный режим питания), и только 2 дня в неделю ограничивать себя в пище (в эти дни можно употреблять 500–600 калорий в сутки). К примеру, вы ограничиваете себя во вторник и пятницу, а в другие дни недели едите как обычно. Для многих людей выдержать такой способ похудения легче постоянных ограничений.

Диета «Шесть лепестков»

Еще одна диета, о которой стоит знать — это диета «Шесть лепестков». Она длится шесть дней и состоит из шести последовательных монодиет, когда углеводные дни чередуются с белковыми: рыбный день, овощной день, мясной день, злаковый день, творожный день (в этот день также можно пить кефир) и фруктовый день.

