14 декабря 2025, воскресенье, 15:03
Зеленский четко объяснил, каких гарантий безопасности хочет для Украины

  • 14.12.2025, 14:12
  • 2,582
Владимир Зеленский

Это уже компромисс.

Украина изначально хотела получить гарантии безопасности в виде вступления в НАТО, чтобы избежать повторного нападения РФ. Об этом в разговоре с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН

«Такое направление некоторые партнеры из США и Европы не поддержали. И поэтому сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, а именно гарантии Article 5-like от США для нас, и гарантии безопасности от европейских коллег для нас, а также других стран - Канады, Японии и т.д., эти гарантии безопасности для нас - это возможность, чтобы не начался еще один приход российской агрессии. И это уже компромисс с нашей стороны», - сказал Зеленский.

Ранее о том, что США предлагают предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО, сообщали журналисты Axios. В то же время, по данным издания, Вашингтон все еще просит Киев покинуть подконтрольные территории Донецкой и Луганской областей для достижения соглашения. В частности, США предлагают Украине провести референдум по мирному соглашению, которое предусматривает уступку территории.

«Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым чеком, а с другой - будут достаточно сильными. Мы готовы направить его в Конгресс для голосования», - сказал американский чиновник.

