В Гомельской области 85-летняя женщина впервые вышла замуж 3 14.12.2025, 14:27

1,464

Пара расписалась, спустя полвека после знакомства.

В городском поселке Октябрьском Гомельской области состоялась необычная свадьба. Влюбленные решили официально закрепить свои отношения, спустя полвека с момента знакомства. Невесте Нале Харитоновне 85 лет, ее избраннику Ариону Васильевичу — 89. О волнительной церемонии сообщает телеграм-канал Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Арион Васильевич из Украины, Наля Харитоновна россиянка, однако познакомились они в Беларуси. Полвека назад молодой человек приехал сюда работать, увидел Налю и влюбился.

Долгие годы они прожили душа в душу, а к золотой свадьбе решили скрепить отношения еще и официально.

— Проверили чувства временем, — говорит Арион Васильевич. — Жили в любви и согласии, а теперь хотим стать настоящими супругами, носить одну фамилию.

По данным Главного управления юстиции Гомельского облисполкома, для Нали Харитоновны этот день стал особенно волнительным, ведь она впервые невеста. На церемонию женщина пришла с элегантной укладкой и макияжем, черное платье дополняли бусы и белый шарф.

Остались верными супруги и свадебным традициям — ступили на рушник, обменялись кольцами.

Поздравить молодых пришли самые близкие.

— Все рады за нас, устроили дома праздник. Возраст не помеха, если в сердце весна! Каждый заслуживает счастья, — считают новобрачные.

