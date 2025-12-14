Под Гродно загорелся костел XVIII века

Под Гродно загорелся костел XVIII века4
- 14.12.2025, 15:29
Пламя охватило крышу.
В агрогородке Сопоцкин Гродненского района загорелся костел Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича, построенный в 1789 году.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пламенем была охвачена крыша костела. В тушении было задействовано 16 единиц техники и 47 человек личного состава МЧС.
Спасателям пришлось вскрывать кровлю, чтобы потушить скрытые очаги горения. Сложность заключалась в том, что здание костела двухэтажное, высота в пиках 25 метров.
Огнем повреждена кровля и обрешетка по всей площади здания. Закопчены стены, потолок и внутреннее убранство костела. Пострадавших нет.