Под Гродно загорелся костел XVIII века 4 14.12.2025, 15:29

2,636

Пламя охватило крышу.

В агрогородке Сопоцкин Гродненского района загорелся костел Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича, построенный в 1789 году.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пламенем была охвачена крыша костела. В тушении было задействовано 16 единиц техники и 47 человек личного состава МЧС.

Спасателям пришлось вскрывать кровлю, чтобы потушить скрытые очаги горения. Сложность заключалась в том, что здание костела двухэтажное, высота в пиках 25 метров.

Огнем повреждена кровля и обрешетка по всей площади здания. Закопчены стены, потолок и внутреннее убранство костела. Пострадавших нет.

