14 декабря 2025, воскресенье, 15:03
Алесь Беляцкий: Нужно добиваться освобождения всех узников совести в Беларуси

  • 14.12.2025, 14:46
Алесь Беляцкий
Фото: РАР/Valdemar Dovejko

Лауреат Нобелевской премии мира призвал действовать.

Лауреат Нобелевской премии мира, жертва режима Лукашенко, вышедший на свободу, призвал с скорейшему освобождению остальных политзаключенных.

Алесь Беляцкий оказался среди 123 заключенных, освобожденных из исправительных колоний. 12 декабря белорусские силовики доставили его к границе с Литвой и лишь там вернули паспорт, передает «Польское радио».

«Через пограничный переход вместе со мной везли более десяти человек. Трое или четверо из них были осуждены по политическим статьям, остальные — иностранцы, осужденные по другим обвинениям. Из моей колонии вывозили только меня», — рассказал нобелевский лауреат.

Лауреат Нобелевской премии мира, освобожденный белорусским режимом, провел переговоры с представителем США. Выступая перед посольством США, он заявил, что не ожидал столь скорого освобождения:

«Еще утром, глубокой ночью, я был в тюрьме. Лежал на нарах в помещении, где находилось почти сорок человек. А сейчас я здесь, на свободе. Учитывая, что четыре с половиной года я провел в тюремных условиях, я до конца не осознаю свои ощущения».

После освобождения части политзаключенных в июне и сентябре Алесь Беляцкий ожидал, что в результате диалога с США режим может выпустить и других.

«Было ясно, что процесс начался. Нам оставалось ждать и надеяться, что переговоры не будут сорваны. Понятно, что ситуация может ухудшиться в любой момент. Поэтому крайне важно не останавливаться и добиваться освобождения остальных осужденных, чтобы за решеткой не остался ни один политический заключенный».

В исправительной колонии в белорусских Горках, откуда был освобожден лауреат Нобелевской премии мира, остается более 20 политических заключенных. «Мы старались поддерживать связь и помогать друг другу. Там есть люди, осужденные еще в 2020 или 2021 году», — сказал Алесь Беляцкий.

Нобелевский комитет выразил глубокое облегчение и удовлетворение в связи с освобождением Алеся Беляцкого. Он призвал Беларусь освободить всех политических заключенных и гарантировать, что Алесь Беляцкий и другие правозащитники смогут жить и работать свободно, не опасаясь новых судебных преследований.

Правозащитник и лидер ликвидированного минскими властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий неоднократно приговаривался к тюремному заключению режимом Александра Лукашенко. В 2022 году, отбывая несправедливый срок, он был удостоен Нобелевской премии мира. В субботу Беляцкий подчеркнул, что считает эту награду признанием заслуг всех белорусов, борющихся за свободу своей страны.

