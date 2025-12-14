закрыть
Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским

  • 14.12.2025, 15:12
Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским
Фото: dpa

Предметом обсуждения будет согласование позиций Украины и США по мирному плану.

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, предметом обсуждения, вероятно, будет согласование позиций Украины и США.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Более подробной информации на данный момент нет.

