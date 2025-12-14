Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским

Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским2
- 14.12.2025, 15:12
Предметом обсуждения будет согласование позиций Украины и США по мирному плану.
Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.
Об этом сообщает Associated Press.
По данным издания, предметом обсуждения, вероятно, будет согласование позиций Украины и США.
Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Более подробной информации на данный момент нет.