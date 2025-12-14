Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским 2 14.12.2025, 15:12

Фото: dpa

Предметом обсуждения будет согласование позиций Украины и США по мирному плану.

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, предметом обсуждения, вероятно, будет согласование позиций Украины и США.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Более подробной информации на данный момент нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com