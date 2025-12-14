СМИ: Лукашенко отказался передавать политзаключенных через страны ЕС 9 14.12.2025, 15:39

9,902

Президент Украины раскрыл подробности освобождения узников диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко отказался передавать политзаключенных в страны Европейского союза и поэтому обратился к Украине, пишет «Настоящее время».

«На уровне разведок общались страны. Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился ко мне и сказал, что беларусы готовы отдать политических заключенных, но не хотят отдавать через ту или иную страну Европейского Союза, но если я поддерживаю, готовы передать через Украину. Я сказал, что, безусловно, поддерживаем, готовы принимать, потому что вопрос политических заключенных важен», – сказал украинский лидер в воскресенье на борту самолета, летящего в Берлин.

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

