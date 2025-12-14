закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина отказалась сдавать Донбасс России в ответе на план Трампа

6
  • 14.12.2025, 15:41
  • 5,922
Украина отказалась сдавать Донбасс России в ответе на план Трампа

В Киеве также отвергли отказ от права на вступление в НАТО.

Украина во встречном мирном плане из 20 пунктов, переданном американцам 10 декабря, исключила уступку подконтрольных ей территорий Донбасса России, сообщили The New York Times два высокопоставленных европейских чиновника и бывший сотрудник администрации США.

По их словам, в Киеве также отвергли отказ от права на вступление в НАТО, сославшись на необходимость сохранения принципа «политики открытых дверей» Альянса. Кроме того, контрпредложение содержит требование к США и Европе о юридических гарантиях защиты, которые позволили бы избежать нового нападения России.

Источники издания пояснили, что Украина убрала те пункты американского плана, которые «пересекали ее красные линии». Обсуждение урегулирования продолжится на встрече президента Владимира Зеленского и европейских лидеров с переговорщиками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине 15 декабря.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук