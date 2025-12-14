Украина отказалась сдавать Донбасс России в ответе на план Трампа 6 14.12.2025, 15:41

5,922

В Киеве также отвергли отказ от права на вступление в НАТО.

Украина во встречном мирном плане из 20 пунктов, переданном американцам 10 декабря, исключила уступку подконтрольных ей территорий Донбасса России, сообщили The New York Times два высокопоставленных европейских чиновника и бывший сотрудник администрации США.

По их словам, в Киеве также отвергли отказ от права на вступление в НАТО, сославшись на необходимость сохранения принципа «политики открытых дверей» Альянса. Кроме того, контрпредложение содержит требование к США и Европе о юридических гарантиях защиты, которые позволили бы избежать нового нападения России.

Источники издания пояснили, что Украина убрала те пункты американского плана, которые «пересекали ее красные линии». Обсуждение урегулирования продолжится на встрече президента Владимира Зеленского и европейских лидеров с переговорщиками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине 15 декабря.

