США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану 14.12.2025, 15:42

Определенные сигналы поступают через переговорную команду.

По состоянию на сейчас Украина не получила официальной реакции от Соединенных Штатов Америки относительно последних предложений к мирному плану.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в общении с медиа.

По его словам, определенные сигналы поступают через переговорную команду.

«Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную, переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня», - отметил Зеленский.

Президент уточнил, что уже сегодня начинается активный дипломатический день в Берлине.

«Сегодня у нас Украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера Мерца и, наверное, вечером еще буду видеться с некоторыми нашими лидерами Европы», - добавил он.

По словам главы государства, Украина настроена на продолжение диалога с партнерами и готова обсуждать дальнейшие шаги по мирному урегулированию.

