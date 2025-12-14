Зеленский: Мирный план понравится не всем 6 14.12.2025, 15:59

Владимир Зеленский

Президент Украины заинтриговал заявлением о компромиссах.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения со стороны американского лидера Дональда Трампа, который заявлял, что предложенный Соединенными Штатами мирный план якобы не устраивает только Зеленского.

Свое мнение он озвучил в беседе с медиа, информирует Цензор.НЕТ.

Каким будет план?

«Ну можно комментировать те или иные слова. План не будет таким, который понравится всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили Соединенным Штатам Америки», - сказал Зеленский.

По его словам, самое главное, чтобы мирный план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, и действенным.

«Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом к окончанию войны. И что еще важно, чтобы план был таким, чтобы после его подписания у России не было возможности начать еще одну, третью агрессию против украинского народа», - отметил президент Украины.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский не поддерживает предложенный США план завершения войны.

