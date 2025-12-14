Джереми Кларксон запретил депутатам-лейбористам приходить в его паб 14.12.2025, 16:16

Джереми Кларксон

Фото: Getty Images

Известный британский телеведущий сделал исключение только для одного депутата.

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон запретил всем депутатам, представляющим правящую Лейбористскую партию, посещать свой паб. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Я запретил вход в свой паб всем лейбористским членам парламента», — говорится в заявлении.

По словам телеведущего, он сделал исключение только для депутата Маркуса Кэмпбелла Сэворса, проголосовавшего против бюджета правительства и исключенного из лейбористской фракции.

Кларксон пошел на такой шаг в связи с ростом налогов в Соединенном королевстве. Решив ввести ограничения на посещение своего паба, он присоединился к общенациональной кампании «Нет лейбористским членам парламента», которую запустили недовольные повышением налогов владельцы питейных заведений.

