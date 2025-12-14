Депутат Бундестага призвал передать ракеты Taurus Украине 3 14.12.2025, 16:17

Фото: AFP

Родерих Кизеветтер также призвал продемонстрировать готовность дать надежные гарантии безопасности Киеву.

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил о необходимости передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и продемонстрировать готовность дать надежные гарантии безопасности Киеву. Его слова приводит Tagesspiegel.

«Пока мы не поставим ракеты Taurus <...>, не возьмем на себя противовоздушную оборону над западной Украиной и не продемонстрируем готовность предоставлять надежные гарантии в сфере безопасности, Россия останется совершенно равнодушной», — сказал Кизеветтер.

До этого Кизеветтер резко раскритиковал идею о возвращении к поставкам энергетических ресурсов из России в Германию. Таким образом он прокомментировал призыв премьера Саксонии Михаэля Кречмера к возобновлению поставок из РФ. Он объяснил это тем, что ВС РФ ежедневно наносят удары по территории Украины и, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры страны.

