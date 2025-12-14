закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Психологи рассказали, как добавить больше радости в повседневность

  • 14.12.2025, 16:25
  • 1,224
Психологи рассказали, как добавить больше радости в повседневность

Следует избегать четырех моделей поведения.

Многие люди хотя бы раз сталкивались с тем, что мешали собственному успеху: откладывали важные дела, бросали перспективные проекты или ссорились на ровном месте. Психологи называют это самосаботажем — поведением, при котором человек неосознанно подрывает собственное благополучие, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования выделяют четыре основные причины этого явления:

1. Стремление избежать вины.

Одно из самых хорошо изученных проявлений самосаботажа — стремление избежать вины. Люди создают себе препятствия, чтобы в случае провала обвинить внешние обстоятельства. Например, студенты, откладывающие подготовку к экзамену, позже объясняют неудачу недостатком времени, а не собственным поведением. Такая защита самооценки работает лишь краткосрочно и в долгосрочной перспективе снижает достижения.

2. Страх провала — и успеха.

Не только боязнь ошибиться, но и страх последствий успеха может толкать людей на саботаж. Успех требует новых усилий, повышает ожидания окружающих и может изменить привычную роль в обществе. Психологи называют это «комплексом Ионы» — страхом раскрыть собственный потенциал.

3. Негативные убеждения о себе.

Люди, сомневающиеся в своей ценности и праве на счастье, склонны избегать возможностей, которые могли бы подтвердить их несоответствие идеальному образу. Так самосаботаж становится попыткой защитить хрупкую самооценку.

4. Стресс и тревога.

Под высокой нагрузкой психика выбирает краткосрочную безопасность: прокрастинацию, уход в себя или отказ от задачи. Это снижает тревогу в моменте, но подрывает долгосрочные цели.

Психологи отмечают, что понимание причин — первый шаг к изменениям. Помогают переосмысление ошибок, развитие самосострадания, работа с установками и снижение стресса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук