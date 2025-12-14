Психологи рассказали, как добавить больше радости в повседневность
14.12.2025
Следует избегать четырех моделей поведения.
Многие люди хотя бы раз сталкивались с тем, что мешали собственному успеху: откладывали важные дела, бросали перспективные проекты или ссорились на ровном месте. Психологи называют это самосаботажем — поведением, при котором человек неосознанно подрывает собственное благополучие, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Исследования выделяют четыре основные причины этого явления:
1. Стремление избежать вины.
Одно из самых хорошо изученных проявлений самосаботажа — стремление избежать вины. Люди создают себе препятствия, чтобы в случае провала обвинить внешние обстоятельства. Например, студенты, откладывающие подготовку к экзамену, позже объясняют неудачу недостатком времени, а не собственным поведением. Такая защита самооценки работает лишь краткосрочно и в долгосрочной перспективе снижает достижения.
2. Страх провала — и успеха.
Не только боязнь ошибиться, но и страх последствий успеха может толкать людей на саботаж. Успех требует новых усилий, повышает ожидания окружающих и может изменить привычную роль в обществе. Психологи называют это «комплексом Ионы» — страхом раскрыть собственный потенциал.
3. Негативные убеждения о себе.
Люди, сомневающиеся в своей ценности и праве на счастье, склонны избегать возможностей, которые могли бы подтвердить их несоответствие идеальному образу. Так самосаботаж становится попыткой защитить хрупкую самооценку.
4. Стресс и тревога.
Под высокой нагрузкой психика выбирает краткосрочную безопасность: прокрастинацию, уход в себя или отказ от задачи. Это снижает тревогу в моменте, но подрывает долгосрочные цели.
Психологи отмечают, что понимание причин — первый шаг к изменениям. Помогают переосмысление ошибок, развитие самосострадания, работа с установками и снижение стресса.