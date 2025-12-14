закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гончаренко возглавит сборную Беларуси по футболу

1
  • 14.12.2025, 16:39
Гончаренко возглавит сборную Беларуси по футболу
Виктор Гончаренко

Тренер согласовал контракт до декабря 2027 года.

Бывший главный тренер БАТЭ и ЦСКА Виктор Гончаренко назначен главным тренером сборной Беларуси по футболу. Об этом сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Тренер согласовал контракт с АБФФ до декабря 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро.

В тренерский штаб Гончаренко войдет Александр Ермакович.

Виктор Гончаренко вернется из отпуска 20 декабря и после этого подпишет договор с федерацией, утверждает российский канал.

Последние два года тренером сборной Беларуси был испанец Карлос Алос. Белорусская федерация футбола расторгла контракт с испанским специалистом и его тренерским штабом после неудачного выступления на отборе к чемпионату мира-2026.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук