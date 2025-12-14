Гончаренко возглавит сборную Беларуси по футболу 1 14.12.2025, 16:39

Виктор Гончаренко

Тренер согласовал контракт до декабря 2027 года.

Бывший главный тренер БАТЭ и ЦСКА Виктор Гончаренко назначен главным тренером сборной Беларуси по футболу. Об этом сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Тренер согласовал контракт с АБФФ до декабря 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро.

В тренерский штаб Гончаренко войдет Александр Ермакович.

Виктор Гончаренко вернется из отпуска 20 декабря и после этого подпишет договор с федерацией, утверждает российский канал.

Последние два года тренером сборной Беларуси был испанец Карлос Алос. Белорусская федерация футбола расторгла контракт с испанским специалистом и его тренерским штабом после неудачного выступления на отборе к чемпионату мира-2026.

