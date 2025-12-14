NYT: Что нужно знать о реакции Украины на мирный план Трампа 14.12.2025, 16:46

Вашингтон уже предложил внести изменения.

Украина направила в Вашингтон собственный мирный план, который вступает в прямое противоречие с предложением президента США Дональда Трампа о передаче России дополнительных украинских территорий в обмен на прекращение войны. Об этом сообщили европейские дипломаты и лидеры, знакомые с содержанием документа, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Новый украинский план включает 20 пунктов и включает обязательные юридически закрепленные гарантии безопасности от США и Европы, которые должны предотвратить будущую российскую агрессию. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такие гарантии должны быть вынесены на рассмотрение Конгресса США, чтобы получить обязательный характер. Он отметил, что документ должен быть значительно сильнее нарушенного Россией Будапештского меморандума 1994 года.

Украинское предложение состоит из трех частей. Помимо гарантий безопасности, в него входят планы по восстановлению разрушенных регионов и механизм, обязывающий западных партнеров предоставить помощь в случае нового нападения России.

Вашингтон уже предложил внести изменения, включая создание демилитаризованной «свободной экономической зоны», где не было бы войск ни Украины, ни России. Зеленский воспринял эту идею с осторожностью, заявив, что компромисс должен быть «справедливым».

Любые территориальные уступки, по словам Зеленского, должны решаться только путем референдума. Согласно опросам, большинство украинцев выступают против передачи земель ради мира.

Обсуждение конфигурации будущей безопасности Украины продолжится на встречах высокопоставленных представителей Украины и европейских стран: в субботу в Париже и в понедельник — в Берлине. Трамп пока не решил, направлять ли своего представителя, поскольку, по словам Белого дома, он «разочарован избытком разговоров и недостатком действий» со стороны европейских дипломатов.

