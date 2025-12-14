Бойцы Полка им. Калиновского передали помощь белорусским политзаключенным 14.12.2025, 16:55

Политзаключенных вчера вывезли в Украину, хотя их ждали в Литве.

Бойцы Полка имени Кастуся Калиновского, представители общественного объединения «Калиновцы», передали срочную помощь политическим заключенным, которые вчера вышли на свободу и неожиданно были депортированы в Украину, хотя их ждали в Литве.

«Калиновцы» купили и передали освобожденным продукты питания, средства личной гигиены, а также мобильные телефоны для налаживания связи.

Как пишет пресс-служба Полка, им уже удалось созвониться с некоторыми из освобожденных. По их словам, все они находятся в безопасности и им оказывают необходимую медицинскую помощь.

