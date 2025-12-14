Количество ИП в Беларуси упало на 10% за год

Количество ИП в Беларуси упало на 10% за год3
- 14.12.2025, 17:05
- 1,090
Наиболее это заметно в Минской области.
На 1 ноября 2025-го количество индивидуальных предпринимателей в Беларуси составило 214,9 тысяч, сообщили в Белстате.
Наиболее заметно это в Минской области — с января 2025 года количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 16,2%. Далее идут Гродненская область (минус 11,5%), Гомельская (7%), Могилевская (6,7%) и Витебская (6,1%). В Брестском регионе снижение составило только 4,9%.
Есть и отдельная статистика по Минску: отмечается сокращение числа ИП почти на уровне среднего значения по стране — минус 9,3%.