На свободу вышел бывший инкассатор и экс-спецназовец Ян Папкович

1
  • 14.12.2025, 17:20
  • 2,668
На свободу вышел бывший инкассатор и экс-спецназовец Ян Папкович
Ян Папкович

Его задержали накануне отъезда из страны.

Среди политзаключенных, которых освободили и депортировали в Украину 13 декабря, оказался 33‑летний Ян Папкович, бывший инкассатор «Белгазпромбанка» и экс-спецназовец.

После начала полномасштабной войны он уволился и собирался с женой и братом уезжать в Польшу. Но накануне, 2 сентября 2022 года, его задержал спецназ. Его сильно избили, также подстрелили и ранили его собаку, передает «Наша Нiва».

В сюжетах БТ парня выставили наемником, который собирался ехать на войну в Украину.

В мае 2023 года Папковича осудили на четыре года колонии в условиях общего режима. Его обвинили по ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и ч. 1 ст. 361‑3 УК (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте). Ян свою вину не признал.

В декабре 2023 года его осудили по делу о неподчинении администрации колонии (ст. 411) и дали три месяца заключения и изменили режим содержания на более строгий. А в апреле 2025 года ему назначили еще девять месяцев заключения по этой же статье.

До освобождения Ян, по информации «Вясны», находился в колонии №20.

