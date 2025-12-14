«Призраки» ГУР уничтожили две российские РЛС в Крыму, входящие в состав ЗРК С-400

«Призраки» ГУР уничтожили две российские РЛС в Крыму, входящие в состав ЗРК С-4001
- 14.12.2025, 17:27
Видео.
13 декабря 2025 года мастера спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» в рамках системной работы на территории временно оккупированного Крыма уничтожили две дорогостоящие радиолокационные системы противника.
Точные удары были нанесены по российским РЛС 39Н6 «Каста-2Е2» и 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Также спецназовцы в комментариях под видео добавляют:
«Новая добыча «Призраков» ГУР — очередное свидетельство силы украинского оружия и профессионализма спецназовцев военной разведки, а также — яркий эпизод методической демилитаризации временно оккупированного Крыма, в частности от российских систем ПВО».