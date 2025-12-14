В Беларуси появился короткий номер экстренной психологической помощи 2 14.12.2025, 17:37

Бывают моменты, когда человеку необходима экстренная психологическая помощь.

В Беларуси появился короткий номер, позвонив по которому, можно поговорить с опытными специалистами и хотя бы временно облегчить душу, пишет «Медицинский вестник».

Он доступен по всей территории страны круглосуточно.

«По номеру телефона 133 в Республике Беларусь начала работу бесплатная круглосуточная служба экстренной психологической помощи», – пишет издание.

На звонки отвечают психологи государственных организаций здравоохранения.

Уточняется, что по этому номеру можно позвонить:

если умер близкий человек

при расставаниях

при тяжелых соматических заболеваниях

если переживаете ситуацию насилия

при возникновении суицидальных мыслей.

Если ситуация не настолько критична или время терпит, лучше обратиться очно на прием к психологу, психотерапевту или психиатру-наркологу.

