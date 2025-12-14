Появились кадры падения российского военно-транспортного самолета Ан-227
- 14.12.2025, 17:55
Видео.
В Сети появились кадры падения российского военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области РФ. Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал Mash в воскресенье, 14 декабря.
На кадрах можно увидеть, как самолет разваливается в воздухе. Канал Mash пишет, что авиасудно упало в Уводское водохранилище, передает New Voice .
Самолет Ан-22 упал 9 декабря. Как писало пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, на борту находились семь членов экипажа.
Telegram-канал Mash написал, что в результате аварии погиб весь экипаж. Предварительно причиной падения стали рулевые приводы. Их могли некачественно обслужить перед вылетом, говорится в сообщении.
Ан-22 — крупнейший в мире турбовинтовой самолет, предназначенный для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения.