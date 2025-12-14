Виктор Бабарико: В 2023 году у меня стали случаться неконтролируемые потери сознания 2 14.12.2025, 18:02

Экс-банкир очнулся со сломанным ребром, порванным легким и двусторонней пневмонией.

В апреле 2023 года Виктор Бабарико попал в больницу прямо из колонии. На пресс-конференции в Чернигове 14 декабря он рассказал подробности, что с ним происходило.

— Очнулся — сломано ребро, порвано легкое, двустороннее воспаление легких и 23 рассечения черепа. Комментировать это я бы не стал, — отметил он. — Я не знаю, в результате чего это случилось. Потому что это произошло после того, как я потерял сознание. Говорить, что я ударился или меня избивали, не могу.

