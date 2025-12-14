закрыть
Виктор Бабарико: В 2020-м году мы выиграли

2
  • 14.12.2025, 18:22
  • 1,084
Белорусы оказались сильнее режима Лукашенко.

Экс-политзаключенный Виктор Бабарико рассказал на пресс-конференции, жалеет ли о своем решении принять участие в президентских «выборах» в 2020-м году.

– Я для себя еще в 2020-м году на этот вопрос ответил. Сделал ли бы я то, что сделал в 2020-м, зная что произойдет? У меня в голове родилась мысль – счастливый неудачник. Я всю жизнь делал то, что я считал правильным и нужным. Поэтому в 2020-м году мы сделали то, что мы могли сделать. Ты можешь себя корить только за то, что что-то не доделал. Поэтому решение было правильным в момент его принятия. Мы не проиграли. Мы выиграли. Мы не получили приз, но мы оказались сильнее, – сказал экс-банкир на пресс-конференции в Чернигове.

