Владимир Лабкович: Статкевич находится в местах лишения свободы 2 14.12.2025, 18:45

3,446

Владимир Лабкович

Он остается политзаключенным.

Экс-политзаключенный Владимир Лабкович рассказал на пресс-конференции в Чернигове, что ему известно о судьбе лидера оппозиции Николая Статкевича.

«Мы знаем, что Николай Статкевич был в группе, вызволенной летом 2025 года. Он отказался покидать Республику Беларусь. Насколько нам известно, он находится в местах лишения свободы, не на воле. Он остается политзаключенным.

Что касается документов: думаю, все, кто здесь присутствует, могут подтвердить — паспортов у нас нет. Нас вывезли без документов. Нам выдали справку об освобождении — лист формата А4 с фотографией, паспортными данными и указанием, что мы освобождены. Мы очень благодарны украинской стороне за то, что она приняла нас без документов. Мы благодарны за организацию нашего прибытия — все было максимально душевно, комфортно и гостеприимно. Мы понимаем, насколько это сложно и важно в тех условиях, в которых сейчас находится Украина.

Я могу сказать, что, находясь в местах лишения свободы, я не встречал ни одного человека — из тех 80–90 процентов, с кем приходилось общаться, — кто бы не разделял боль Украины и не занимал однозначную позицию по этой войне.

Мы пока не знаем, что с нами будет дальше. Сейчас выходные, юридические вопросы еще не решены. Мы знаем только одно: назад нас не отдадут. Я думаю, дальше мы сможем каким-то образом легализоваться, получить документы, юридический статус и продолжать свою деятельность», – сказал Лабкович.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com