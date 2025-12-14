закрыть
Владимир Лабкович: Статкевич находится в местах лишения свободы

  • 14.12.2025, 18:45
  • 3,446
Владимир Лабкович

Он остается политзаключенным.

Экс-политзаключенный Владимир Лабкович рассказал на пресс-конференции в Чернигове, что ему известно о судьбе лидера оппозиции Николая Статкевича.

«Мы знаем, что Николай Статкевич был в группе, вызволенной летом 2025 года. Он отказался покидать Республику Беларусь. Насколько нам известно, он находится в местах лишения свободы, не на воле. Он остается политзаключенным.

Что касается документов: думаю, все, кто здесь присутствует, могут подтвердить — паспортов у нас нет. Нас вывезли без документов. Нам выдали справку об освобождении — лист формата А4 с фотографией, паспортными данными и указанием, что мы освобождены. Мы очень благодарны украинской стороне за то, что она приняла нас без документов. Мы благодарны за организацию нашего прибытия — все было максимально душевно, комфортно и гостеприимно. Мы понимаем, насколько это сложно и важно в тех условиях, в которых сейчас находится Украина.

Я могу сказать, что, находясь в местах лишения свободы, я не встречал ни одного человека — из тех 80–90 процентов, с кем приходилось общаться, — кто бы не разделял боль Украины и не занимал однозначную позицию по этой войне.

Мы пока не знаем, что с нами будет дальше. Сейчас выходные, юридические вопросы еще не решены. Мы знаем только одно: назад нас не отдадут. Я думаю, дальше мы сможем каким-то образом легализоваться, получить документы, юридический статус и продолжать свою деятельность», – сказал Лабкович.

