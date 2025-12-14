CNN: Атаки Украины по энергетике РФ стали возможны благодаря двум факторам 1 14.12.2025, 18:52

Военная кампания Украины против энергетической инфраструктуры России стала возможной благодаря двум ключевым факторам: развороту США и Европы, а также резкому снижению мировых цен на нефть, которое смягчило страх перед ростом цен на топливо, пишет пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

В августе президент США Дональд Трамп публично заявил, что победить в войне почти невозможно, не нанося ударов по территории агрессора. Вскоре после этого, по данным CNN, США расширили объем разведданных, передаваемых Украине, уделяя особое внимание энергетическим объектам внутри России. Поддержка стала более прямой и целенаправленной — с акцентом на давление на нефтяной сектор, главный источник доходов Кремля.

Европа также изменила свой подход. По словам литовских чиновников, к концу лета в европейских кабинетах больше никто не призывал Киев ограничивать удары по российской территории. Осознание того, что поражение Украины угрожает безопасности ЕС в ближайшие годы, изменило подход большинства стран.

Дополнительным стимулом стала благоприятная конъюнктура рынка. Глобальное перепроизводство нефти держит цены на низком уровне, что делает удары Украины менее рискованными для мировой экономики. Это позволило союзникам поддержать кампанию, не опасаясь скачков цен.

На фоне атак США ужесточили санкции — в октябре введены блокирующие меры против «Роснефти» и «Лукойла». Доходы России от нефти и газа в ноябре упали почти на треть по сравнению с прошлым годом, а переработка нефти снизилась на 6%.

Теперь главный вопрос — смогут ли США и Европа сохранять эту линию достаточное время, чтобы давление стало критическим для Москвы.

