14 декабря 2025, воскресенье, 20:11
Белорус пытается продать пустую банку из-под чипсов за 500 рублей

  • 14.12.2025, 19:00
  • 2,872
Белорус пытается продать пустую банку из-под чипсов за 500 рублей

Почему так дорого?

На одной из площадок объявлений появился сомнительный предмет – пустая банка от чипсов. Это заметил портал Blizko.by.

Продавец оценил ее в Br500.

Цена полной баночки у нас в стране варьируется в пределах Br8–10.

«Банка из Египта», – единственное описание, которое оставил продавец под объявлением.

Он также указал, что не станет отвечать на звонки.

Надписи на упаковке – на английском и арабском языках. А срок годности продукта уже истек.

В других объявлениях продавца на этой онлайн-площадке выставляются вполне приличные вещи. Это беспроводные наушники FreeMotion B540, синтезатор Yamaha PSR-E433 и iPhone 16 Pro. Видно, расхламление идет по полной.

