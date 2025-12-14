Белорус пытается продать пустую банку из-под чипсов за 500 рублей

Белорус пытается продать пустую банку из-под чипсов за 500 рублей2
Почему так дорого?
На одной из площадок объявлений появился сомнительный предмет – пустая банка от чипсов. Это заметил портал Blizko.by.
Продавец оценил ее в Br500.
Цена полной баночки у нас в стране варьируется в пределах Br8–10.
«Банка из Египта», – единственное описание, которое оставил продавец под объявлением.
Он также указал, что не станет отвечать на звонки.
Надписи на упаковке – на английском и арабском языках. А срок годности продукта уже истек.
В других объявлениях продавца на этой онлайн-площадке выставляются вполне приличные вещи. Это беспроводные наушники FreeMotion B540, синтезатор Yamaha PSR-E433 и iPhone 16 Pro. Видно, расхламление идет по полной.