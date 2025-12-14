Белорус пытается продать пустую банку из-под чипсов за 500 рублей 2 14.12.2025, 19:00

2,872

Почему так дорого?

На одной из площадок объявлений появился сомнительный предмет – пустая банка от чипсов. Это заметил портал Blizko.by.

Продавец оценил ее в Br500.

Цена полной баночки у нас в стране варьируется в пределах Br8–10.

«Банка из Египта», – единственное описание, которое оставил продавец под объявлением.

Он также указал, что не станет отвечать на звонки.

Надписи на упаковке – на английском и арабском языках. А срок годности продукта уже истек.

В других объявлениях продавца на этой онлайн-площадке выставляются вполне приличные вещи. Это беспроводные наушники FreeMotion B540, синтезатор Yamaha PSR-E433 и iPhone 16 Pro. Видно, расхламление идет по полной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com