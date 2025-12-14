закрыть
Мария Колесникова: Я ни о чем не жалею

11
  • 14.12.2025, 19:12
  • 3,024
Экс-политзаключенная заявила, что в 2020-м году поддержала правильные ценности.

Экс-политзаключенная Мария Колесникова на пресс-конференции в Чернигове после освобождения ответила, не жалеет ли она о своем решении в 2020-м году.

«Это, наверное, вопрос, который мне задают чаще всего за последние 5 лет от всех. Начиная от всех людей, которые со мной находились рядом на соседних местах в камерах, заканчивая теми, кто вел следствие. И даже спустя 5 лет мне этот вопрос не перестают задавать, и вы тоже мне его задаёте.

Нет, я ни о чем не жалею. Я считаю, что бывают такие времена, которые перед нами ставят такие вопросы, сложные вопросы, и мы должны делать сложный выбор.

Этот сложный выбор я сделала очень легко, потому что я была и я остаюсь уверена, что я поддержала правильную идею, я поддержала свои ценности, которые выражает Виктор Дмитриевич и Эдуард Бабарико, его сын.

Я такая не одна, нас очень много. И даже сейчас, пройдя через очень большие испытания и очень большие страдания, которые для меня частично закончились, а для многих людей они ещё продолжаются, я всегда об этом помню…

Я все равно считаю, что в такие переломные моменты: если ты можешь, значит, ты должен. И вот, наверное, это ответ на ваш вопрос», – сказала Колесникова.

