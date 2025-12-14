закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 20:11
Зеленский посетит Польшу

  • 14.12.2025, 19:24
Президент Украины сообщил, когда состоится визит.

Для Киева очень важно поддерживать отношения с Варшавой. Об этом 14 декабря сообщил СМИ президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания «Гордон» .

Комментируя вопрос об отношениях с Польшей, глава государства «еще раз» выразил благодарность этой стране за поддержку Украины.

«Для нас это очень важно добрососедство. И что касается моего визита в Польшу: польская сторона нам предложила пятницу [19 декабря]. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей», – подчеркнул Зеленский.

