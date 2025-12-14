Почему мы просыпаемся за несколько минут до будильника 14.12.2025, 19:35

Это не случайность.

Многие замечали, что будильник поставлен на 6:30, но глаза открываются в 6:26 — без звука, без внешних сигналов. Это не совпадение, а работа внутренних биологических часов, которые регулируют циклы сна и бодрствования, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Главный «дирижер» этих процессов — супрахиазматическое ядро в мозге. Оно контролирует циркадные ритмы, влияющие на сон, температуру тела, аппетит и другие функции. Именно различия в этих ритмах делают одних «жаворонками», а других «совами».

Регулярный режим помогает телу заранее подготовиться к пробуждению. Если человек стабильно встает в одно и то же время, организм начинает запускать утренние процессы заранее: повышается температура тела, снижается уровень мелатонина и растет концентрация кортизола — гормона, который помогает взбодриться. Поэтому многие естественно просыпаются до сигнала.

Если же раннее пробуждение сопровождается разбитостью, причина может быть в плохом качестве сна. Нерегулярный график сбивает циркадные ритмы, ухудшая концентрацию и делая пробуждение тяжелым — особенно если будильник вырывает из глубокого сна.

Стресс и тревога также могут вызывать раннее пробуждение, поскольку повышают уровень кортизола. Схожий эффект могут давать ожидание важных событий и перевозбуждение.

Чтобы помочь организму просыпаться легче, специалисты советуют соблюдать стабильный режим сна, избегать кофеина и тяжелой еды перед сном, ограничивать использование экранов вечером, обеспечить темную спальню и регулярно получать утренний свет.

Когда вы просыпаетесь до будильника и чувствуете себя бодро, это не случайность — это признак того, что ваши внутренние часы работают идеально.

