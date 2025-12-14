В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером 2 14.12.2025, 19:40

Владимир Зеленский и Стив Уиткофф

На них также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц.

В Берлине начались переговоры украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Фотографии опубликованы в телеграм-канале Зеленского.

Как свидетельствуют снимки, на них также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц, а также американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Со стороны Украины, помимо Зеленского, во встрече участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com