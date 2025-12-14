закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

2
  • 14.12.2025, 19:40
В Берлине начались переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером
Владимир Зеленский и Стив Уиткофф

На них также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц.

В Берлине начались переговоры украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Фотографии опубликованы в телеграм-канале Зеленского.

Как свидетельствуют снимки, на них также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц, а также американский генерал, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Со стороны Украины, помимо Зеленского, во встрече участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук