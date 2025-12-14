Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Барселону» 14.12.2025, 19:41

За 10 млрд евро.

Наследный президент Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман намерен сделать предложение о покупке футбольного клуба «Барселона» за 10 миллиардов евро. Об этом рассказал испанский журналист Франсуа Гальярдо.

Интерес принца связан с планом расширения саудовского капитала в мировом футболе. В последние годы королевство активно инвестирует в спорт. Сумма возможной сделки оценивается в 10 млрд евро.

Ранее руководство каталонского клуба неоднократно заявляло, что не рассматривает варианты приватизации. При этом «Барселона» продолжает расплачиваться по долгам, возникшим в период пандемии. Сумма потенциальной сделки может погасить долг клуба в размере 2,5 млрд евро.

После победы над «Осасуной» в 17-м туре Ла Лиги (2:0) «Барселона» укрепила лидерскую позицию турнирной таблицы. В активе команды 43 очка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com