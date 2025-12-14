Беларусь накроет тепло
- 14.12.2025, 20:27
Радоваться снегу осталось недолго.
Беларусь войдёт в новую неделю без погодных сюрпризов: короткий снежный эпизод быстро закончится, и страну вновь накроет продолжение затяжной поздней осени, пишет Метеовайб.
Снег, который местами появился, растает в ближайшие часы – атмосферу определит обширный и малоподвижный антициклональный блок с центром над юго-востоком Европы.
По его северной и северо-западной периферии в регион начнет поступать воздушная масса с юга континента. Температурный фон снова окажется выше климатической нормы, хотя сильного тепла ждать не придётся: поток будет более континентальным и принесет прохладный воздух с Балкан.
Существенных осадков со вторника не прогнозируется. Местами появятся прояснения, однако плотной инверсионной облачности всё ещё будет много. Периодически будут сгущаться туманы – при слабом ветре они смогут удерживаться по нескольку часов.
Ночью температура будет опускаться немного ниже нуля, днем – подниматься чуть выше отметки 0 °С. В итоге вся следующая неделя пройдет примерно при нулевой температуре – будто осень решит задержаться еще ненадолго.