14 декабря 2025, воскресенье, 20:32
Беларусь накроет тепло

  • 14.12.2025, 20:27
Беларусь накроет тепло

Радоваться снегу осталось недолго.

Беларусь войдёт в новую неделю без погодных сюрпризов: короткий снежный эпизод быстро закончится, и страну вновь накроет продолжение затяжной поздней осени, пишет Метеовайб.

Снег, который местами появился, растает в ближайшие часы – атмосферу определит обширный и малоподвижный антициклональный блок с центром над юго-востоком Европы.

По его северной и северо-западной периферии в регион начнет поступать воздушная масса с юга континента. Температурный фон снова окажется выше климатической нормы, хотя сильного тепла ждать не придётся: поток будет более континентальным и принесет прохладный воздух с Балкан.

Существенных осадков со вторника не прогнозируется. Местами появятся прояснения, однако плотной инверсионной облачности всё ещё будет много. Периодически будут сгущаться туманы – при слабом ветре они смогут удерживаться по нескольку часов.

Ночью температура будет опускаться немного ниже нуля, днем – подниматься чуть выше отметки 0 °С. В итоге вся следующая неделя пройдет примерно при нулевой температуре – будто осень решит задержаться еще ненадолго.

