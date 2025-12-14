закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка нашла чужую карту и за вечер «съела» весь баланс

12
  • 14.12.2025, 20:39
  • 3,946
Минчанка нашла чужую карту и за вечер «съела» весь баланс

Началось все с покупки двух сметанников.

В Заводское РУВД обратилась жительница района: с её потерянной банковской карты пропали около 100 рублей.

Как рассказали в минской милиции, оперативники быстро установили, кто пользовался чужими деньгами. Карту у банкомата подобрала 39-летняя минчанка – и вместо того чтобы вернуть, решила «проверить» ее возможности в ближайшем магазине.

Началось все с покупки двух сметанников. Затем, окрыленная тем, что расчет проходит, женщина набрала целую продуктовую корзину. После отправилась за шаурмой и кофе. Пока ждала заказ, купила ещё две сосиски в тесте, канцтовары и что-то в аптеке.

Когда средства на чужой карте закончились, карта отправилась в мусоропровод.

По факту хищения возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук