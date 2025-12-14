Минчанка нашла чужую карту и за вечер «съела» весь баланс

Минчанка нашла чужую карту и за вечер «съела» весь баланс12
- 14.12.2025, 20:39
Началось все с покупки двух сметанников.
В Заводское РУВД обратилась жительница района: с её потерянной банковской карты пропали около 100 рублей.
Как рассказали в минской милиции, оперативники быстро установили, кто пользовался чужими деньгами. Карту у банкомата подобрала 39-летняя минчанка – и вместо того чтобы вернуть, решила «проверить» ее возможности в ближайшем магазине.
Началось все с покупки двух сметанников. Затем, окрыленная тем, что расчет проходит, женщина набрала целую продуктовую корзину. После отправилась за шаурмой и кофе. Пока ждала заказ, купила ещё две сосиски в тесте, канцтовары и что-то в аптеке.
Когда средства на чужой карте закончились, карта отправилась в мусоропровод.
По факту хищения возбуждено уголовное дело.