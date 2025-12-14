Мария Колесникова: Я сочувствую и глубоко разделяю потери Украины и потери России 23 14.12.2025, 21:00

Экс-политзаключенная прокомментировала войну РФ против Украины.

Экс-политзаключенная Мария Колесникова сделала неоднозначное заявление о нападении РФ на Украину на пресс-конференции в Чернигове.

«Я очень хочу, чтобы это прекратилось. И я знаю, что миллионы людей по всей земле тоже хотят, чтобы этот ужас прекратился. Чтобы остановились убийства людей, чтобы остановились такие бесчеловечные поступки, чтобы люди вспомнили, что они люди и зачем мы все пришли в этот мир. Это очень тяжело об этом слышать, и здесь оправданий никаких не может быть. Я сочувствую и глубоко разделяю потери Украины, потери России и всех, кто страдает», — сказала Колесникова.

Мария Колесникова также сообщила, что у нее практически не было доступа к информации о войне РФ против Украины.

Отметим, в украинских соцсетях высказывания Марии Колесниковой и Виктора Бабарико о сочувствии агрессору вызвали резкую реакцию.

