закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 21:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мария Колесникова: Я сочувствую и глубоко разделяю потери Украины и потери России

23
  • 14.12.2025, 21:00
  • 5,336
Мария Колесникова: Я сочувствую и глубоко разделяю потери Украины и потери России

Экс-политзаключенная прокомментировала войну РФ против Украины.

Экс-политзаключенная Мария Колесникова сделала неоднозначное заявление о нападении РФ на Украину на пресс-конференции в Чернигове.

«Я очень хочу, чтобы это прекратилось. И я знаю, что миллионы людей по всей земле тоже хотят, чтобы этот ужас прекратился. Чтобы остановились убийства людей, чтобы остановились такие бесчеловечные поступки, чтобы люди вспомнили, что они люди и зачем мы все пришли в этот мир. Это очень тяжело об этом слышать, и здесь оправданий никаких не может быть. Я сочувствую и глубоко разделяю потери Украины, потери России и всех, кто страдает», — сказала Колесникова.

Мария Колесникова также сообщила, что у нее практически не было доступа к информации о войне РФ против Украины.

Отметим, в украинских соцсетях высказывания Марии Колесниковой и Виктора Бабарико о сочувствии агрессору вызвали резкую реакцию.

Написать комментарий 23

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук