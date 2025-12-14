За решеткой умер «Человек года Витебщины-2021» 2 14.12.2025, 21:16

3,410

Романа Близнев

Ему было 47 лет.

47‑летнего бывшего генерального директора ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Романа Близнева судили за коррупцию.

За решеткой умер «Человек года Витебщины-2021», бывший генеральный директор ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Роман Близнев. Ему было 47 лет.

Его смерть подтвердили каналу «Витебск, я гуляю» несколько источников.

Близнев был задержан в конце 2022 года. Позже его судили за получение взятки (ст. 430 УК РБ).

Некоторые считали, что дело могло быть сфабриковано. О директоре хорошо отзывались работники предприятия. Сам он, насколько известно, отрицал свою вину, пишет канал.

Обстоятельства смерти не ясны. Один из источников канала утверждает, что продолжался судебный процесс, во время которого бывшие подчиненные стали обвинять Близнева в некоторых эпизодах коррупции — после чего якобы сердце мужчины остановилось.

Романа Близнева похоронили в эту пятницу, 12 декабря 2025 года.

