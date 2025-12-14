закрыть
Под Москвой раздаются мощные взрывы

3
  • 14.12.2025, 21:44
  • 2,296
Россияне жалуются на атаку неизвестных дронов.

В воскресенье вечером, 14 декабря, дроны атакуют Подмосковье. Россия жалуются, что на подступах к Москве слышны мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Вечером паблики стали писать, что неизвестные дроны летят на Москву. Взрывы были слышны как минимум в подмосковной Кашире. Параллельно в соцсетях появились кадры, на которых слышно и звуки дронов, и звуки взрывов.

Тем временем мер Москвы Сергей Собянин пока никак не комментировал ситуацию, а в Минобороны РФ отчитались, что в период с 16:00 до 20:00 якобы сбили 56 беспилотников, два из которых в Московской области. В целом, согласно отчету, российская ПВО якобы сбила:

24 дрона - над территорией Белгородской области;

17 дронов - над территорией Брянской области;

5 дронов - над территорией Тульской области;

3 дрона - над территорией Курской области;

2 дрона - над территорией Калужской области;

2 дрона - над территорией Рязанской области;

2 дрона - над территорией Московского региона;

1 дрон - над территорией Воронежской области.

Официальных комментариев о последствиях в Подмосковье пока не было.

