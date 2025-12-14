Криштиану Роналду может сыграть в «Форсаже»
Американский актер и режиссер Вин Дизель заинтриговал сообщением под совместным фото с футболистом.
Мы привыкли видеть Криштиану Роналду на футбольном поле, но, судя по всему, для него готовится новый вызов: он может сыграть в кино.
Американский актер и режиссер Вин Дизель опубликовал в социальных сетях совместное фото с Криштиану и рассказал, что португальский футболист сыграет в очередной серии боевика «Форсаж».
«Все спрашивали: будет ли он частью вселенной Fast & Furious (под ней подразумевают все фильмы „Форсаж“. — Прим. Onlíner). Должен вам сказать: он настоящий. Мы написали для него роль…» — отметил Вин Дизель в сообщении под фото.
Издание Goal пишет, что речь действительно может идти о съемках очередной части «Форсажа». Правда, когда именно начнутся съемки, пока неизвестно. Сам Вин Дизель говорит о 2027 годе. «Форсаж 11» должен стать завершением основной саги франшизы.
Первая часть фильма вышла в 2001 году. С тех пор в рамках медиафраншизы было выпущено 11 полнометражных фильмов.