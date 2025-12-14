закрыть
14 декабря 2025, воскресенье
«Виктор заслужил орден Ленина»

  • 14.12.2025, 22:10
«Виктор заслужил орден Ленина»
Виктор Орбан

Главы МИД Польши и Венгрии публично поспорили из-за заявлений Орбана о росактивах.

Пост венгерского премьера Виктора Орбана с критикой политики Брюсселя по поводу замороженных в ЕС российских активов вызвал публичный спор между главами МИД Польши и Венгрии Радославом Сикорским и Петером Сийярто.

Орбан 13 декабря написал в Х, что, «обходя Венгрию и насилуя европейское законодательство средь бела дня», в Брюсселе «делают шаги для захвата замороженных российских активов». «Это объявление войны», – подчеркнул венгерский премьер.

Орбан пожаловался, что при этом в ЕС «требуют от государств-членов дополнительных €135 млрд для подпитки конфликта».

По словам политика, Венгрия «не будет участвовать в этой причудливой брюссельской схеме».

«Виктор заслужил свой орден Ленина», – кратко отреагировал в Х Сикорский, перепостив сообщение Орбана.

На комментарий главы МИД Польши ответил Сийярто.

«Мы понимаем, что вы действительно хотите войны между Россией и Европой! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!» – написал венгерский министр в Х.

В ответ под постом Сийярто Сикорский подчеркнул: «Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне».

На заявление Орбана также отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он назвал венгерского премьера «наиболее ценным замороженным активом РФ в Европе».

