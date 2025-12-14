Германия планирует принять Бабарико и Колесникову 14.12.2025, 23:06

Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ.

Германия планирует принять экс-политзаключенных Виктора Бабарико и Марию Колесникову

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт телеканалу ARD, передает DW.

«Мы примем как минимум двух выдающихся деятелей демократического движения из Беларуси, потому что мы заинтересованы в том, чтобы это демократическое движение, даже если оно должно развиваться за пределами страны, было усилено», - сказал он.

На уточняющий вопрос, о ком идет речь, глава МВД Германии ответил, что это будут Мария Колесникова и Виктор Бабарико, «которые сыграли большую роль в демократическом движении» и недавно были освобождены из белорусской тюрьмы.

Сейчас 109 освобожденных белорусских политзаключенных находятся в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com