14 декабря 2025, воскресенье, 23:13
Германия планирует принять Бабарико и Колесникову

  • 14.12.2025, 23:06
Германия планирует принять Бабарико и Колесникову

Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ.

Германия планирует принять экс-политзаключенных Виктора Бабарико и Марию Колесникову

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт телеканалу ARD, передает DW.

«Мы примем как минимум двух выдающихся деятелей демократического движения из Беларуси, потому что мы заинтересованы в том, чтобы это демократическое движение, даже если оно должно развиваться за пределами страны, было усилено», - сказал он.

На уточняющий вопрос, о ком идет речь, глава МВД Германии ответил, что это будут Мария Колесникова и Виктор Бабарико, «которые сыграли большую роль в демократическом движении» и недавно были освобождены из белорусской тюрьмы.

Сейчас 109 освобожденных белорусских политзаключенных находятся в Украине.

