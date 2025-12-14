Германия планирует принять Бабарико и Колесникову
- 14.12.2025, 23:06
Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ.
Германия планирует принять экс-политзаключенных Виктора Бабарико и Марию Колесникову
Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт телеканалу ARD, передает DW.
«Мы примем как минимум двух выдающихся деятелей демократического движения из Беларуси, потому что мы заинтересованы в том, чтобы это демократическое движение, даже если оно должно развиваться за пределами страны, было усилено», - сказал он.
На уточняющий вопрос, о ком идет речь, глава МВД Германии ответил, что это будут Мария Колесникова и Виктор Бабарико, «которые сыграли большую роль в демократическом движении» и недавно были освобождены из белорусской тюрьмы.
Сейчас 109 освобожденных белорусских политзаключенных находятся в Украине.