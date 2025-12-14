закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 23:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Финляндии: Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем

  • 14.12.2025, 23:28
Премьер Финляндии: Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем
Петтери Орпо

Хельсинки созывают саммит стран Восточного фланга ЕС.

Группа территориально близких к РФ стран ЕС на следующей неделе начнет работу над конкретными мерами усиления обороноспособности на фоне угрозы со стороны Москвы. Об этом 14 декабря сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его цитирует Bloomberg.

Орпо в эфире Yle рассказал, что 16 декабря в Хельсинки пройдет саммит Восточного фланга с участием лидеров Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

По словам финского премьера, «Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем», а «наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы».

Как отметил Орпо, лидеры стран – участниц саммита Восточного фланга планируют «послать Брюсселю четкий сигнал» и получить средства на оборонные проекты – для начала €1,5 млрд.

Однако уже в следующем году в многолетнем бюджете ЕС расходы могут достичь €135 млрд, отметил премьер Финляндии.

Орпо проинформировал, что группа стран Восточного фланга намерена получить финансирование на улучшение безопасности границ, противовоздушную оборону, выявление и противодействие беспилотникам, а также развитие сухопутных войск.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук