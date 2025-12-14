Премьер Финляндии: Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем 14.12.2025, 23:28

Петтери Орпо

Хельсинки созывают саммит стран Восточного фланга ЕС.

Группа территориально близких к РФ стран ЕС на следующей неделе начнет работу над конкретными мерами усиления обороноспособности на фоне угрозы со стороны Москвы. Об этом 14 декабря сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его цитирует Bloomberg.

Орпо в эфире Yle рассказал, что 16 декабря в Хельсинки пройдет саммит Восточного фланга с участием лидеров Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

По словам финского премьера, «Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем», а «наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы».

Как отметил Орпо, лидеры стран – участниц саммита Восточного фланга планируют «послать Брюсселю четкий сигнал» и получить средства на оборонные проекты – для начала €1,5 млрд.

Однако уже в следующем году в многолетнем бюджете ЕС расходы могут достичь €135 млрд, отметил премьер Финляндии.

Орпо проинформировал, что группа стран Восточного фланга намерена получить финансирование на улучшение безопасности границ, противовоздушную оборону, выявление и противодействие беспилотникам, а также развитие сухопутных войск.

