15 декабря 2025, понедельник, 1:30
Трамп посетовал, что Меланию любят больше него

  • 15.12.2025, 1:12
Трамп посетовал, что Меланию любят больше него
Дональд Трамп

Президент США заявил, что ему это не нравится.

Президент США Дональд Трамп во время рождественского приема в Белом доме в шутку пожаловался, что публика больше любит первую леди. Выступление политика транслировал APT News.

Стоя рядом с Меланией Трамп, президент страны отметил, что во время каждой своей речи видит плакаты: «Мы любим нашу первую леди».

«Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — сказал Трамп.

Он добавил, что поговорит с женой по этому поводу.

