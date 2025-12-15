Трамп посетовал, что Меланию любят больше него
- 15.12.2025, 1:12
Президент США заявил, что ему это не нравится.
Президент США Дональд Трамп во время рождественского приема в Белом доме в шутку пожаловался, что публика больше любит первую леди. Выступление политика транслировал APT News.
Стоя рядом с Меланией Трамп, президент страны отметил, что во время каждой своей речи видит плакаты: «Мы любим нашу первую леди».
«Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — сказал Трамп.
Он добавил, что поговорит с женой по этому поводу.