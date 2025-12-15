В Австрии разоблачили сеть ФСБ 15.12.2025, 3:13

Деятельность сети охватывала не только Австрию, но и другие европейские страны.

Россия создала в Европе разветвленную дезинформационную сеть, направленную на дискредитацию украинских беженцев и Украины в целом. Наиболее активной эта кампания была в Австрии, сообщает австрийское издание profil.

В марте этого года австрийские спецслужбы заявили о разоблачении российской дезинформационной операции, а сейчас журналисты получили доступ к материалам следствия.

По данным расследования, деятельность сети охватывала не только Австрию, но и другие европейские страны. Координацией операции занимался австриец Ян Марсалек, который долгое время сотрудничал с российскими спецслужбами. С 2022 года он вместе с гражданином Болгарии Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, организовывал изготовление и размещение наклеек и граффити с неонацистской символикой в публичных местах.

Все эти действия были направлены на создание впечатления, что такую символику распространяют именно украинцы. Переписка организаторов свидетельствует о намеренных попытках связать нацистскую символику с Украиной: праворадикальные знаки изображались в цветах украинского флага, сочетались с лозунгом «Слава Украине» и дополнялись оскорбительными надписями против русских.

Кроме этого, участники кампании создали сеть веб-сайтов, которые имитировали европейские ячейки украинского полка «Азов». По данным журналистов, кураторы из ФСБ прямо рекомендовали агентам распространять символику «Азова» по всей Европе с обязательным добавлением свастики, чтобы усилить дискредитационный эффект.

