закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 3:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Австрии разоблачили сеть ФСБ

  • 15.12.2025, 3:13
В Австрии разоблачили сеть ФСБ

Деятельность сети охватывала не только Австрию, но и другие европейские страны.

Россия создала в Европе разветвленную дезинформационную сеть, направленную на дискредитацию украинских беженцев и Украины в целом. Наиболее активной эта кампания была в Австрии, сообщает австрийское издание profil.

В марте этого года австрийские спецслужбы заявили о разоблачении российской дезинформационной операции, а сейчас журналисты получили доступ к материалам следствия.

По данным расследования, деятельность сети охватывала не только Австрию, но и другие европейские страны. Координацией операции занимался австриец Ян Марсалек, который долгое время сотрудничал с российскими спецслужбами. С 2022 года он вместе с гражданином Болгарии Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, организовывал изготовление и размещение наклеек и граффити с неонацистской символикой в публичных местах.

Все эти действия были направлены на создание впечатления, что такую символику распространяют именно украинцы. Переписка организаторов свидетельствует о намеренных попытках связать нацистскую символику с Украиной: праворадикальные знаки изображались в цветах украинского флага, сочетались с лозунгом «Слава Украине» и дополнялись оскорбительными надписями против русских.

Кроме этого, участники кампании создали сеть веб-сайтов, которые имитировали европейские ячейки украинского полка «Азов». По данным журналистов, кураторы из ФСБ прямо рекомендовали агентам распространять символику «Азова» по всей Европе с обязательным добавлением свастики, чтобы усилить дискредитационный эффект.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук