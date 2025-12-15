закрыть
Лукашенко передал в подарок Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца

  • 15.12.2025, 4:59
Также диктатор передал первой леди США ювелирное изделие.

Диктатор Александр Лукашенко передал в подарок президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и первой леди США Мелании Трамп икону Николая Чудотворца. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Трамп очень уважает [святого] Николая», - сказал Лукашенко, вручая презент спецпредставителю президента США Джону Коулу.

Кроме того, Лукашенко передал Мелании Трамп утонченное ювелирное изделие, которое выполнено в виде цветов белорусского василька.

