15 декабря 2025, понедельник, 6:20
Трамп допустил поражение его партии на промежуточных выборах

  • 15.12.2025, 6:02
Выборы пройдут уже в 2026 году.

Президент США Дональд Трамп признал возможность поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в 2026 году. На посту главы государства он принял все усилия, чтобы Соединенные Штаты стали «лучшей экономики в Wall Street Journal, опубликованном в субботу, 13 декабря.

Хозяин Белого дома также напомнил, что успешные президенты и в прошлом всегда сталкивались с неудачами. «Увидим, что произойдет. - указал он, комментируя планирующиеся промежуточные выборы. - Мы должны победить. Но, знаете, если говорить о статистике, победить очень сложно. Да, это не имеет смысла».

Федеральная резервная система США 10 декабря слегка повысила экономический прогноз на следующий год до 2,3%. Инфляция, вновь начавшая расти с апреля, также может снизиться, считает американский регулятор. Согласно последним данным, в сентябре этот показатель возрос до 2,8% в сравнении с тем же месяцем 2024 года.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал снизить инфляцию. После публикации этих данных глава Белого дома 11 декабря призвал «отдать ему должное» за создание «величайшей экономики в истории нашей страны без инфляции».

На промежуточных выборах в Конгресс США осенью 2026 года демократы надеются вернуть большинство в Палате представителей. В настоящее время республиканцы контролируют как нижнюю палату, так и Сенат. На промежуточных выборах в США правящая партия чаще всего терпит поражение.

