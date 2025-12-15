закрыть
15 декабря 2025, понедельник
Доллар больше не будет дешевым

  • 15.12.2025, 8:06
  • 1,268
Доллар больше не будет дешевым

Почему произошел разворот к 3 рублям?

На прошлой неделе, как мы и предполагали, произошел разворот обменного курса доллара США и евро на белорусском валютном рынке. Каких курсов валют ждать в середине декабря, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Ожидаемый рост доллара

После трёхмесячного цикла укрепления курса рубля к доллару США и евро и достижения 5 декабря годового минимума в USD/BYN 2,8767, «бакс» благополучно развернулся, чтобы прошлую неделю закрыть с курсом USD/BYN 2,9483. Итого за неделю курс доллара вырос на +2,49%, сократив отставание от рубля к началу года до -15,12%. Объём торгов за прошлую неделю собрался выше среднего значения в 99,057 млн долларов США.

Курс российского рубля на белорусском валютном рынке в этот же период снижался на 2,14% и закончил прошлую неделю на уровне RUB/BYN 3,7037 за 100 российских рублей. К началу года ускорение российского рубля сократилось до +10,60%. Объём торгов рублём на белорусском рынке составил среднее значение 20 059,430 млн рублей.

Причина разворота курса доллара на белорусском и российском рынках кроется с высокой вероятностью в предстоящей смене монетарной политики Банка России.

На прошлой неделе мировой финансовый регулятор в лице Федеральной резервной системы США проводил последнее в 2026 году заседание Комитета по открытым рынкам. По итогам двухдневного совещания в среду вечером, в 22:00 мск, было принято решение снизить процентную ставку ФРС на 25 базисных пункта до 3,75%.

Решение было достаточно ожидаемым и прогнозируемым, но на очереди Банк России. В эту пятницу, 19 декабря, Совет директоров российского Центробанка будет принимать решение по ключевой ставке. Напомним, что текущее значение параметра 16,5% и практически все сходятся во мнении, что в пятницу ставка будет понижена на 50 б.п. до 16,0%.

Снижение ставок в РФ и новый цикл для рубля

Само по себе это событие пока не изменит существующего статус-кво на российском финансовом рынке с его высокими депозитными ставками и ещё более высокими кредитными предложениями. Но – готовь сани летом…

Рынок уже сейчас издалека закладывается, что в течение следующего финансового года монетарная политика Центробанка перейдёт в стадию смягчения, чтобы постепенно выйти на значение ключевой ставки меньше 10,0%.

Ставка Центробанка – это основной инструмент воздействия на инфляционные процессы, а от начала 2026 года ожидают некоторого ускорения инфляции в РФ в силу повышения НДС и некоторых иных фискальных мер.

Возвращаясь на мировой финансовый рынок нельзя не сказать об очередном максимуме цены унции серебра, которое в декабре попало в фокус внимания. В прошлую пятницу 12 декабря фьючерс на серебро протестировал отметку в 65,085 USD/Oz, что является историческим максимумом на сегодняшний день. Цена золота также вернулась в диапазоне выше 4300 USD/Oz, и в пятницу поднималась до 4387,80 USD/Oz. Сейчас трудно сказать, увидим ли мы в этом году цену жёлтого металла выше 4500, но вероятность такого развития событий весьма велика. Основные факторы спроса на защитные активы остаются в силе, перспектива роста сохраняется.

Прогноз на неделю

С учётом сказанного на текущей неделе можно ожидать выход курса доллара на белорусском валютном рынке к 3 рублям. Российский рубль при этом откатывает в диапазон около RUB/BYN 3,650 за 100 российских рублей.

