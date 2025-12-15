Прощание с ИП 15.12.2025, 8:14

Фото: bymedia

Предприниматели в Беларуси редеют.

Ещё немного – и индивидуальных предпринимателей в Беларуси можно будет пересчитать без калькулятора. Не потому что бизнес «не пошёл», а потому что государство наконец перестало делать вид, что он ему вообще нужен. Почти минус 10% ИП за неполный год – это не кризис, не «рыночная коррекция», а план – убрать ИП из бизнеса, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Образно говоря – это аккуратно спланированная санитарная вырубка. По данным Белстата, к 1 ноября 2025 года в Беларуси осталось 214,9 тыс. индивидуальных предпринимателей – на 9,4% меньше, чем в начале года. И процесс идёт строго по графику, без выходных и региональных исключений.

География прощания с ИП

Минская область уверенно лидирует – минус 16,2%.

Гродненская – минус 11,5%.

Гомельская, Витебская, Могилёвская – стабильное сокращение.

Даже Минск, который обычно живёт по собственным правилам, потерял почти каждого десятого ИП.

Особенно показательно, какие именно ИП исчезают:

– информация и связь – минус 22,8%

– профессиональная, научная и техническая деятельность – минус 15,1%

– строительство, торговля, производство – уверенное снижение

Уходит всё, что может масштабироваться, работать с интеллектуальным продуктом, заказчиками за границей и без прямого надзора. Всё, что не укладывается в модель «тихо, локально и без амбиций».

Юрлиц стало больше

На этом фоне количество юридических лиц выросло на 2,8% – до 160,6 тыс. Формально – рост бизнеса. По факту – вынужденная миграция. Если уж заниматься бизнесом, то «правильно»: с бухгалтерией, отчётностью, проверками и возможностью закрыться по первому звонку.

Кто выжил и почему именно они?

Короткий список разрешённых

Ключевая причина происходящего – не экономика и не конъюнктура. Это Перечень видов деятельности, разрешённых для ИП, утверждённый постановлением Совмина № 457.

С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели смогут заниматься только тем, что туда вписано. Остальные – либо в юрлица, либо в воспоминания.

Если упростить до предела, государство оставило ИП там, где:

– мало денег

– мало роста

– мало самостоятельности

– много ручного труда

В списке «разрешено» в основном мелкая розничная торговля, бытовые услуги, ремонт обуви и техники, парикмахерские и косметические услуги, ремесленничество, отдельные перевозки, локальные услуги без сложных цепочек и клиентов за границей.

А вот всё, что связано с IT, консалтингом, дизайном, маркетингом, инженерией, научной и технической деятельностью, работой с юрлицами и иностранными заказчиками, аккуратно выведено за скобки.

Формально – для наведения порядка. По факту – чтобы ИП перестал выглядеть как самостоятельный экономический субъект и окончательно превратился в формат «самозанятый с отвёрткой».

«Бесшовный» переход как эвтаназия с улыбкой

Власти называют происходящее «бесшовным переходом» в юрлица. Звучит почти как стартап-презентация. На практике – около 4 тыс. ИП уже «добровольно» перешли в юрлица, ещё 1,5–2 тыс. планируют сделать это до конца 2025 года. Потому что альтернативы нет.

Упрощённую систему налогообложения забрали. Потолок выручки в 500 тыс. рублей сделали последним предупреждением.

Перечень видов деятельности – жёсткий и окончательный. Выбор простой: либо усложняешься и становишься заметным, либо исчезаешь из статистики.

«Вшивые блохи» очень живучие

Беларусь не избавляется от ИП. Она переформатирует предпринимательство под тотальный контроль. ИП оставили как форму для мелких услуг и локального выживания. Рост, масштаб, экспорт, интеллект – всё это теперь только через юрлицо и под полным надзором.

Когда-то в далёком уже 2005 году один известный персонаж, называющий себя профессионалом в экономике, сельском хозяйстве, спорте и космосе, пообещал пожать руку последнему предпринимателю. Тогда это звучало как бравада. В 2026 году обещание так и не смог выполнить – очень денюжки были нужны, которые эти «вшивые блохи» исправно таскали в казну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com