Прощание с ИП
- 15.12.2025, 8:14
Предприниматели в Беларуси редеют.
Ещё немного – и индивидуальных предпринимателей в Беларуси можно будет пересчитать без калькулятора. Не потому что бизнес «не пошёл», а потому что государство наконец перестало делать вид, что он ему вообще нужен. Почти минус 10% ИП за неполный год – это не кризис, не «рыночная коррекция», а план – убрать ИП из бизнеса, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Образно говоря – это аккуратно спланированная санитарная вырубка. По данным Белстата, к 1 ноября 2025 года в Беларуси осталось 214,9 тыс. индивидуальных предпринимателей – на 9,4% меньше, чем в начале года. И процесс идёт строго по графику, без выходных и региональных исключений.
География прощания с ИП
Минская область уверенно лидирует – минус 16,2%.
Гродненская – минус 11,5%.
Гомельская, Витебская, Могилёвская – стабильное сокращение.
Даже Минск, который обычно живёт по собственным правилам, потерял почти каждого десятого ИП.
Особенно показательно, какие именно ИП исчезают:
– информация и связь – минус 22,8%
– профессиональная, научная и техническая деятельность – минус 15,1%
– строительство, торговля, производство – уверенное снижение
Уходит всё, что может масштабироваться, работать с интеллектуальным продуктом, заказчиками за границей и без прямого надзора. Всё, что не укладывается в модель «тихо, локально и без амбиций».
Юрлиц стало больше
На этом фоне количество юридических лиц выросло на 2,8% – до 160,6 тыс. Формально – рост бизнеса. По факту – вынужденная миграция. Если уж заниматься бизнесом, то «правильно»: с бухгалтерией, отчётностью, проверками и возможностью закрыться по первому звонку.
Кто выжил и почему именно они?
Короткий список разрешённых
Ключевая причина происходящего – не экономика и не конъюнктура. Это Перечень видов деятельности, разрешённых для ИП, утверждённый постановлением Совмина № 457.
С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели смогут заниматься только тем, что туда вписано. Остальные – либо в юрлица, либо в воспоминания.
Если упростить до предела, государство оставило ИП там, где:
– мало денег
– мало роста
– мало самостоятельности
– много ручного труда
В списке «разрешено» в основном мелкая розничная торговля, бытовые услуги, ремонт обуви и техники, парикмахерские и косметические услуги, ремесленничество, отдельные перевозки, локальные услуги без сложных цепочек и клиентов за границей.
А вот всё, что связано с IT, консалтингом, дизайном, маркетингом, инженерией, научной и технической деятельностью, работой с юрлицами и иностранными заказчиками, аккуратно выведено за скобки.
Формально – для наведения порядка. По факту – чтобы ИП перестал выглядеть как самостоятельный экономический субъект и окончательно превратился в формат «самозанятый с отвёрткой».
«Бесшовный» переход как эвтаназия с улыбкой
Власти называют происходящее «бесшовным переходом» в юрлица. Звучит почти как стартап-презентация. На практике – около 4 тыс. ИП уже «добровольно» перешли в юрлица, ещё 1,5–2 тыс. планируют сделать это до конца 2025 года. Потому что альтернативы нет.
Упрощённую систему налогообложения забрали. Потолок выручки в 500 тыс. рублей сделали последним предупреждением.
Перечень видов деятельности – жёсткий и окончательный. Выбор простой: либо усложняешься и становишься заметным, либо исчезаешь из статистики.
«Вшивые блохи» очень живучие
Беларусь не избавляется от ИП. Она переформатирует предпринимательство под тотальный контроль. ИП оставили как форму для мелких услуг и локального выживания. Рост, масштаб, экспорт, интеллект – всё это теперь только через юрлицо и под полным надзором.
Когда-то в далёком уже 2005 году один известный персонаж, называющий себя профессионалом в экономике, сельском хозяйстве, спорте и космосе, пообещал пожать руку последнему предпринимателю. Тогда это звучало как бравада. В 2026 году обещание так и не смог выполнить – очень денюжки были нужны, которые эти «вшивые блохи» исправно таскали в казну.