закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 8:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Прощание с ИП

  • 15.12.2025, 8:14
Прощание с ИП
Фото: bymedia

Предприниматели в Беларуси редеют.

Ещё немного – и индивидуальных предпринимателей в Беларуси можно будет пересчитать без калькулятора. Не потому что бизнес «не пошёл», а потому что государство наконец перестало делать вид, что он ему вообще нужен. Почти минус 10% ИП за неполный год – это не кризис, не «рыночная коррекция», а план – убрать ИП из бизнеса, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Образно говоря – это аккуратно спланированная санитарная вырубка. По данным Белстата, к 1 ноября 2025 года в Беларуси осталось 214,9 тыс. индивидуальных предпринимателей – на 9,4% меньше, чем в начале года. И процесс идёт строго по графику, без выходных и региональных исключений.

География прощания с ИП

Минская область уверенно лидирует – минус 16,2%.

Гродненская – минус 11,5%.

Гомельская, Витебская, Могилёвская – стабильное сокращение.

Даже Минск, который обычно живёт по собственным правилам, потерял почти каждого десятого ИП.

Особенно показательно, какие именно ИП исчезают:

– информация и связь – минус 22,8%

– профессиональная, научная и техническая деятельность – минус 15,1%

– строительство, торговля, производство – уверенное снижение

Уходит всё, что может масштабироваться, работать с интеллектуальным продуктом, заказчиками за границей и без прямого надзора. Всё, что не укладывается в модель «тихо, локально и без амбиций».

Юрлиц стало больше

На этом фоне количество юридических лиц выросло на 2,8% – до 160,6 тыс. Формально – рост бизнеса. По факту – вынужденная миграция. Если уж заниматься бизнесом, то «правильно»: с бухгалтерией, отчётностью, проверками и возможностью закрыться по первому звонку.

Кто выжил и почему именно они?

Короткий список разрешённых

Ключевая причина происходящего – не экономика и не конъюнктура. Это Перечень видов деятельности, разрешённых для ИП, утверждённый постановлением Совмина № 457.

С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели смогут заниматься только тем, что туда вписано. Остальные – либо в юрлица, либо в воспоминания.

Если упростить до предела, государство оставило ИП там, где:

– мало денег

– мало роста

– мало самостоятельности

– много ручного труда

В списке «разрешено» в основном мелкая розничная торговля, бытовые услуги, ремонт обуви и техники, парикмахерские и косметические услуги, ремесленничество, отдельные перевозки, локальные услуги без сложных цепочек и клиентов за границей.

А вот всё, что связано с IT, консалтингом, дизайном, маркетингом, инженерией, научной и технической деятельностью, работой с юрлицами и иностранными заказчиками, аккуратно выведено за скобки.

Формально – для наведения порядка. По факту – чтобы ИП перестал выглядеть как самостоятельный экономический субъект и окончательно превратился в формат «самозанятый с отвёрткой».

«Бесшовный» переход как эвтаназия с улыбкой

Власти называют происходящее «бесшовным переходом» в юрлица. Звучит почти как стартап-презентация. На практике – около 4 тыс. ИП уже «добровольно» перешли в юрлица, ещё 1,5–2 тыс. планируют сделать это до конца 2025 года. Потому что альтернативы нет.

Упрощённую систему налогообложения забрали. Потолок выручки в 500 тыс. рублей сделали последним предупреждением.

Перечень видов деятельности – жёсткий и окончательный. Выбор простой: либо усложняешься и становишься заметным, либо исчезаешь из статистики.

«Вшивые блохи» очень живучие

Беларусь не избавляется от ИП. Она переформатирует предпринимательство под тотальный контроль. ИП оставили как форму для мелких услуг и локального выживания. Рост, масштаб, экспорт, интеллект – всё это теперь только через юрлицо и под полным надзором.

Когда-то в далёком уже 2005 году один известный персонаж, называющий себя профессионалом в экономике, сельском хозяйстве, спорте и космосе, пообещал пожать руку последнему предпринимателю. Тогда это звучало как бравада. В 2026 году обещание так и не смог выполнить – очень денюжки были нужны, которые эти «вшивые блохи» исправно таскали в казну.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук