Оккупантов отправляют «в один конец» без брони и снаряжения 3 15.12.2025, 8:23

4,588

Новая тактика российского командования.

На новых видео с ликвидацией российских оккупантов всё чаще попадаются военнослужащие армии РФ, участвующие в атаках практически без снаряжения. Речь идёт о людях без бронеплит, без разгрузочных систем и, в ряде случаев, с минимальным набором вооружения, пишет «Диалог».

Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, фактически таких солдат отправляют выполнять боевые задачи налегке — в условиях, где защита является вопросом выживания. Беззащитные российские военные, попадая под удары дронов и артиллерии ВСУ, почти не имеют шансов на спасение. При этом статистика подтверждает этот тренд, фиксируя резкий рост потерь.

По словам эксперта, именно этим объясняется увеличение доли погибших в ежемесячной статистике потерь российских оккупационных войск. С августа–сентября доля безвозвратных потерь, по оценке Коваленко, в среднем составляет около 65% от общего числа. Это означает, что большинство тех, кого бросают в бой без защиты, не возвращаются.

Эксперт подчёркивает, что подобная тактика свидетельствует не о военной необходимости, а о полном пренебрежении к жизни собственных солдат.

Людей используют как «мясо на убой», отправляя на задания с заранее понятным исходом. Это не подготовка, не манёвр и не стратегия — это сознательное расходование человеческого ресурса.

Зафиксированная на видео ситуация — не единичный случай, а проявление системной деградации российской армии. Нехватка экипировки, износ системы снабжения и циничное отношение командования всё чаще становятся нормой.

