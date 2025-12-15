Дно и позорище 2 Игаль Левин

15.12.2025, 8:49

6,560

Игаль Левин

Российские ВКС — отрыжка некогда советской мощи.

Хороший пост, честный, холодный душик зетанутым апологетам «мы еще не начинали» и «не бомбим ковровыми и чугунием по городам, как в Сирии, потому что якобы гуманные и жалеем».

Нет, просто ваши ВКС — это некомпетентное г*вно, которое не смогло решить с 2022 года задачу по обеспечению и завоеванию воздушного господства над небом Украины.

Вот и все. Но даже тогда, когда вы осторожничаете, используя авиацию самым примитивным образом — кидая ФАБ с УМПК как можно с большого расстояния или запуская ракеты с ракетоносцев, — даже в этих случаях вас продолжают бить и минусовать вам борты и летчиков.

А также уникальные аппараты, единичные машины, вертушки — хе…ча по бортам на земле или и вовсе проводя операции вроде «Паутина».

Но гордыня и спесь вам никогда не позволят посмотреть правде в глаза и признать: «Мы некомпетентные, а наши ВКС — это дно и позорище, отрыжка некогда советской мощи».

Обычно в таком случае идет контраргумент: мол, а у Украины-то что, лучше?

Во-первых, Украина не претендовала и не претендует, в отличие от РФ. Если бы русские честно признавали: «Да, мы бездарные, все у нас пох…но, и мы не можем, не умеем», — то и спроса с них не было бы.

А во-вторых, украинские Воздушные силы, ПВО и ПРО показали за полномасштабку намного более высокий класс, чем ВКС, относительно тех средств и ресурсов, которыми обладают.

Это очень важный момент, потому что все в нашем мире познается в сравнении: будучи в положении андердога, с 2022 года украинская авиация показывает чудеса изобретательности и эффективности.

Хотя по плану и в теории, с упором на ожидания мощи ВКС, ее не должно было бы уже быть в первые дни и недели полномасштабки.

Что, впрочем, тогда и писали зетники, выдавая свои влажные фантазии за действительность.

Игаль Левин, Telegram

