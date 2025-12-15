Россияне вышли на протест против блокировки игровой платформы 4 15.12.2025, 9:20

2,046

Есть задержанные.

В Томске прошел пикет против блокировки в РФ игровой онлайн-платформы Roblox. В мероприятии на улице Высоцкого в воскресенье, 14 декабря, участвовали более 50 человек, сообщает со ссылкой на предварительные данные местное издание Tomsk.ru.

Полицейские задержали двух протестующих, один из них был доставлен в отделение по подозрению в демонстрации экстремистской символики.

Среди участников акции были как сторонники, так и противники запрета Roblox. В частности, высказывались мнения о полезном воздействии игровой платформы на детей. Другие присутствовавшие указывали на иностранное происхождение Roblox и призывали «поддерживать российских производителей».

Пикет был организован местным активистом Антоном Исаковым, власти дали разрешение на его проведение.

Роскомнадзор в начале декабря заблокировал Roblox, указав на распространение через «популярный у детей сервис экстремистских материалов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com