15 декабря 2025, понедельник, 9:57
Россияне вышли на протест против блокировки игровой платформы

4
  • 15.12.2025, 9:20
  • 2,046
Есть задержанные.

В Томске прошел пикет против блокировки в РФ игровой онлайн-платформы Roblox. В мероприятии на улице Высоцкого в воскресенье, 14 декабря, участвовали более 50 человек, сообщает со ссылкой на предварительные данные местное издание Tomsk.ru.

Полицейские задержали двух протестующих, один из них был доставлен в отделение по подозрению в демонстрации экстремистской символики.

Среди участников акции были как сторонники, так и противники запрета Roblox. В частности, высказывались мнения о полезном воздействии игровой платформы на детей. Другие присутствовавшие указывали на иностранное происхождение Roblox и призывали «поддерживать российских производителей».

Пикет был организован местным активистом Антоном Исаковым, власти дали разрешение на его проведение.

Роскомнадзор в начале декабря заблокировал Roblox, указав на распространение через «популярный у детей сервис экстремистских материалов».

Написать комментарий 4

