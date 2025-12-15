Россияне вышли на протест против блокировки игровой платформы

Россияне вышли на протест против блокировки игровой платформы4
- 15.12.2025, 9:20
- 2,046
Есть задержанные.
В Томске прошел пикет против блокировки в РФ игровой онлайн-платформы Roblox. В мероприятии на улице Высоцкого в воскресенье, 14 декабря, участвовали более 50 человек, сообщает со ссылкой на предварительные данные местное издание Tomsk.ru.
Полицейские задержали двух протестующих, один из них был доставлен в отделение по подозрению в демонстрации экстремистской символики.
Среди участников акции были как сторонники, так и противники запрета Roblox. В частности, высказывались мнения о полезном воздействии игровой платформы на детей. Другие присутствовавшие указывали на иностранное происхождение Roblox и призывали «поддерживать российских производителей».
Пикет был организован местным активистом Антоном Исаковым, власти дали разрешение на его проведение.
Роскомнадзор в начале декабря заблокировал Roblox, указав на распространение через «популярный у детей сервис экстремистских материалов».